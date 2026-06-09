¡Locura! Real Madrid ofrece 150 millones por Julián Álvarez; Atlético la rechazó

Héctor Cantú

Florentino Pérez, recientemente reelecto presidente del Real Madrid, ha cumplido su promesa y este martes ha destapado el nombre del jugador por el que estaría dispuesto a desembolsar 150 millones de euros.

Dos días después de que los socios se decantaron por él para mantenerse al frente del club, Florentino ha asegurado que ha hecho una oferta formal por Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

Florentino ha dado un golpe sobre la mesa, pues no solamente quiere hacerse de uno de los delanteros más efectivos del futbol español, también le quitaría, así, la oportunidad al Barcelona de contratar al jugador por el que tanto han pujado en los últimos años.

Previamente, Florentino había prometido que, si ganaba las elecciones, este martes haría una oferta por un jugador nunca antes vista en la historia del Real Madrid.

Inmediatamente, el Atlético de Madrid ha fijado postura y rechazó de forma tajante, la estratosférica oferta del Real Madrid.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", aseguró el cuadro colchonero.

La postura del Atlético de Madrid se afianza luego de que antes, ya había anunciado al Barcelona y al resto de clubes que quisiera a Julián, que el futbolista no saldría del equipo rojiblanco.