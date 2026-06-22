Argentina se clasifica con una tarde histórica de Lionel Messi

Héctor Cantú

La Selección Argentina ha conseguido su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final luego de vencer por la m2-0 diferencia a su similar de Austria.

Tal y como sucedió en el primer partido del Mundial, el toque de Leo Messi le dio la victoria a su selección. Ante Argelia marcó los tres goles de la victoria y ahora, su anotación le ha dado los tres puntos.

Lionel Messi falló el penal de la historia

Además de la victoria, el partido ha sido un auténtico capítulo en la historia del futbol mundial, pues con su anotación, Messi se ha convertido en el mayor anotador en la historia de las Copas del Mundo.

El histórico jugador ha llegado a 17 goles en Copas del Mundo, superando el registro del alemán Miroslav Klose.

Pero Leo tuvo que remar contracorriente y mostrar su resiliencia, pues antes de marcar el gol histórico, falló un penal que hubiera adelantado el registro del nuevo récord goleado

¡Lionel Messi ya es el máximo anotador en la historia de los Mundiales!

Cuando el partido estaba por llegar al final, Leo Messi demostró que la pelota se pelea hasta el último suspiro y a base de fortaleza logró encontrar las redes para setnenciar el partido y anotarse un doblete más en su brillante carrera.

Argentina se mantiene así en el liderato del grupo J y cerrará esta fase cuando se enfrente a Jordania en un partido que se antoja para que Leo aumente su cuota goleadora en las Copas el Mundo.

Austria, que tuvo chispazos de ataque y buen futbol, se mantiene en la segunda posición del grupo e intentará ganar su último partido de la fase de grupos ante Argelia.