Julián Álvarez, ni ahora ni nunca en el Barcelona

Héctor Cantú

El caso Julián Álvarez se ha convertido en una auténtica guerra entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Los culés hicieron todo para fichar a Julián Álvarez en este verano. El jugador, según lo contado en 'El Chiringuito', también cumplió con lo solicitado por el cuadro rojiblanco que habría prometido su salida. Sin embargo, el movimiento de mercado no prosperó.

La postura del Atlético de Madrid es clara en la voz de Miguel Ángel Gil Marín, Consejero Delegado del Atlético de Madrid, quien ha insistido: Ni ahora, ni nunca, el Atlético venderá al Barcelona a Julián Álvarez.

“Llevo más de treinta años en el mundo del fútbol, es mi palabra, de las pocas cosas que tengo. Estando yo, como CEO, no va a ser transferido al FC Barcelona, con toda seguridad”, detalló el mandamás.

Las palabras vertidas tras finalizar el sorteo de la Champions League, y recogidas por el diario Mundo Deportivo, resuenan ahora que cerró el mercado de verano sin el movimiento de Julián.

En el Barcelona, relató el tertuliano J. Jordi en 'El Chiringuito', están tranquilos. Esperan que la operación se dé en el invierno próximo, sin embargo, la postura inamovible del Atlético aplastan, por ahora, los deseos del Barcelona.