Redacción FOX Deportes
Barcelona confirmó los números oficiales de la temporada 2026/27
Lamine Yamal será el '10' azulgrana por segunda temporada consecutiva
Barcelona confirmó este miércoles los dorsales para la temporada 2026/27, con varias modificaciones respecto a la campaña pasada. Joan Garcia pasará del ‘13’ al ‘1’, Fermín López cambiará el ‘16’ por el ‘7’ y Wojciech Szczesny lucirá el ‘13’ en lugar del ‘25’.
Entre los recién llegados, el portero Dominik Livakovic vestirá el ‘25’ y el defensa Joao Cancelo eligió el ‘2’. Rodrigo Hernández se quedará con el ‘16’, mientras que Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon tendrán el ‘9’, ‘14’ y ‘17’, respectivamente.
Otra novedad serán los jóvenes que estrenan ficha con el primer equipo: Brian Fariñas se quedará con el ‘4’ y Xavi Espart con el ‘12’. Por su parte, Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, futbolistas del filial que trabajan en la dinámica del primer equipo, usarán el ‘27’ y ‘29’, respectivamente.
El resto de la plantilla mantendrá los dorsales del curso pasado. Balde llevará el ‘3’, Cubarsí el ‘5’, Christensen el ‘15’, Gerard Martín el ‘18’, Kounde el ‘23’ y Eric Garcia el ‘24’.
En el mediocampo, Gavi conservará el ‘6’, Pedri el ‘8’, Dani Olmo el ‘20’, De Jong el ‘21’ y Marc Bernal el ‘22’. Lamine Yamal seguirá con el ‘10’, Raphinha con el ‘11’ y Roony con el ‘19’.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT