Barcelona confirmó los números oficiales de la temporada 2026/27

Redacción FOX Deportes

Barcelona confirmó este miércoles los dorsales para la temporada 2026/27, con varias modificaciones respecto a la campaña pasada. Joan Garcia pasará del ‘13’ al ‘1’, Fermín López cambiará el ‘16’ por el ‘7’ y Wojciech Szczesny lucirá el ‘13’ en lugar del ‘25’.

Entre los recién llegados, el portero Dominik Livakovic vestirá el ‘25’ y el defensa Joao Cancelo eligió el ‘2’. Rodrigo Hernández se quedará con el ‘16’, mientras que Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon tendrán el ‘9’, ‘14’ y ‘17’, respectivamente.

Otra novedad serán los jóvenes que estrenan ficha con el primer equipo: Brian Fariñas se quedará con el ‘4’ y Xavi Espart con el ‘12’. Por su parte, Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, futbolistas del filial que trabajan en la dinámica del primer equipo, usarán el ‘27’ y ‘29’, respectivamente.

Las calles lo forjaron.

El fútbol lo eligió. pic.twitter.com/e2CqYXLZ9o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2026

El resto de la plantilla mantendrá los dorsales del curso pasado. Balde llevará el ‘3’, Cubarsí el ‘5’, Christensen el ‘15’, Gerard Martín el ‘18’, Kounde el ‘23’ y Eric Garcia el ‘24’.

En el mediocampo, Gavi conservará el ‘6’, Pedri el ‘8’, Dani Olmo el ‘20’, De Jong el ‘21’ y Marc Bernal el ‘22’. Lamine Yamal seguirá con el ‘10’, Raphinha con el ‘11’ y Roony con el ‘19’.