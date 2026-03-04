Jude Bellingham repite el método de Kylian Mbappé con Real Madrid

Oscar Sandoval

Las lesiones se han convertido en un dolor de cabeza para Real Madrid en las últimas semanas y los futbolistas han empezado a buscar respuestas fuera del club. Kylian Mbappé viajó a Francia para una segunda opinión médica y Jude Bellingham a Londres para visitar un especialista.

Bellingham se trasladó a Inglaterra acompañado con el jefe de los servicios médicos del equipo blanco para realizarse nuevos exámenes médicos y recibir otro punto de vista a cerca de su lesión muscular en la pierna izquierda porque a pesar del trabajo de recuperación no logra dejarla atrás.

El diario Marca asegura que “es el club quien propone estas segundas valoraciones cuando considera que pueden ayudar a optimizar diagnósticos y plazos”. El inglés vio de buena forma la consideración del club, visitó una clínica en Londres y estaría esperando los resultados.

Bellingham intentará recuperarse de manera definitiva del músculo semitendinoso de la pierna izquierda para estar disponible lo antes posible porque Real Madrid está en un momento de agobio y necesita a sus mejores futbolistas para salir del bache.