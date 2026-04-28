Jose Mourinho no, Mauricio Pochettino sí para el Real Madrid

Héctor Cantú

El Real Madrid continúa con la búsqueda del que será el nuevo entrenador que se encargue de intentar regresar al equipo a los primeros planos del futbol mundial en la temporada próxima.

La tarea no ha sido sencilla y algunos nombres de entrenadores experimentados han pasado por los escritorios sin haber podido definir al sucesor de Álvaro Arbeloa.

Uno de los estrategas que habría sido tentado es Jose Mourinho, actual entrenador del Benfica. Según los reportes de la prensa española, el propio Florentino Pérez se habría reunido con ‘Mou’ para intentar convencerle de que se hiciera cargo del equipo.

No obstante, el entrenador lusitano habría rechazado la oferta considerando que su ciclo con el Real Madrid había llegado a su final luego de dos temporadas previas.

Ante esta situación, el siguiente en la lista por considerar fue Mauricio Pochettino, actual entrenador de la Selección de los Estados Unidos.

Pochettino tuvo un paso magistral en el Tottenham, PSG y Chelsea, tres entidades demandantes como el Real Madrid.

Todo parece indicar que una vez que culmine la Copa del Mundo, el banquillo de las Barras y las Estrellas quedará libre, por lo que Mauricio podría ser una buena opción para dirigir al Real Madrid.