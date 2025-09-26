Joan García, la nueva baja del Barcelona

Redacción FOX Deportes

Pésimas noticias para el Barcelona, pues Joan García quedó lesionado tras la victoria frente a Real Oviedo.

En club ha dado a conocer el informe médico del arquero, quien causará baja hasta por seis semanas:

“El jugador Joan García sufre una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para practicarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, dependiendo de su evolución”.

De esta manera, el joven de 24 años estaría se perdería, entre cuatro y seis partidos de La Liga, incluyendo El Clásico, además de dos o tres jornadas de la Champions League, donde destaca el encuentro del próximo miércoles 1 de octubre frente al PSG.

Desde su llegada al Barcelona, García se ha convertido en el titular del equipo, con siete partidos disputados, en los que ha recibido cinco goles.

Se espera que Wojciech Szczesny se haga cargo de la portería durante este periodo.