Javier Aguirre, cada vez más cerca de dirigir al Valencia

Héctor Cantú

El técnico mexicano Javier Aguirre está cerca de darle el sí al Valencia, para continuar su carrera como técnico en el futbol español.

El diario AS asegura que ‘El Vasco’ se encuentra analizando la propuesta que le hizo llegar el equipo ‘Che’, no tanto por las condiciones de su contrato, sino por el proyecto deportivo en general.

Aguirre es un técnico experimentado en llevar las riendas de equipos que buscan salvarse del descenso en el futbol español y su éxito está más que comprobado.

Las primeras charlas, han sido fructíferas entre el club valenciano y el otrora técnico de la Selección Mexicana en un primer acercamiento.

Ahora, en los próximos días se celebrará una nueva reunión para ir cerrando filas rumbo a su contratación.

¿Qué les habrá dicho? Así las pasiones en el primer partido de Javier Aguirre

El Valencia está urgido en encontrar nuevo técnico luego de la salida de Carlos Corberán, quien dejó al equipo en la posición 17 con apenas una victoria un empate y 4 derrotas en la presente campaña.

En el pasado, Javier Aguirre dirigió al real Zaragoza, RCD Espanyol, Atlético de Madrid, CA Osasuna, CD Leganés y Mallorca en el futbol español.