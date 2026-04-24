Hansi Flick recupera solo a João Cancelo para su duelo contra Getafe

EFE

La presencia de Joao Cancelo, que tuvo que retirarse lesionado del partido ante el Celta, es la única nota positiva en la convocatoria que ha publicado el Barcelona para el encuentro ante el Getafe en la que no están por lesión Lamine Yamal, Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen, así como Eric Garcia por sanción.

Lamine Yamal se perderá lo que queda de curso en La Liga y sus miras se centran en estar disponible para el próximo Mundial. Antes Flick espera recuperar a Raphinha y Bernal, mientras que Christensen es baja de larga duración.

Tampoco estará en Getafe, por acumulación de amarillas, Eric Garcia, que vio la quinta ante el Celta en el último compromiso liguero.