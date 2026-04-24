Palabras de ánimo en el Barcelona tras la lesión de Lamine Yamal

Redacción FOX Deportes

Que la lesión sufrida por Lamine Yamal sea lo menos grave posible, ese es el deseo de Pedri y de todos en el Barcelona y en España.

El mediocampista le aconsejó a su compañero que se tranquilice para que pueda recuperarse de la mejor manera, más allá de lo importuno que es lesionarse al patear un penal y a pocas semanas de que termine la campaña.

"Ojalá sean las menos semanas posibles. Mañana se le harán pruebas. Desearle mucha suerte, que esté tranquilo, ya que es joven, y que se recupere bien", comentó Pedri a Movistar La Liga, respecto a lo acontecido con el delantero de Mataró, quien se retiró del terreno de juego aquejado de unas molestias musculares en el muslo izquierdo justo después de anotar el gol (40'), con el que su equipo selló el triunfo 1-0 ante el Celta de Vigo.

Amarga victoria para el Barcelona que se acerca al título Un paso más del equipo de Hansi Flick rumbo al campeonato

El jugador canario elogió la labor hecha por el Celta en este partido por la Jornada 32 de La Liga, pues el Barcelona "no supo apretar muy bien a sus jugadores, ellos tenían a mucha gente por dentro y tiramos muchos metros a la basura corriendo. Eso hay que ajustarlo de cara a los próximos partidos".

Pese a la lesión de Yamal, Pedri celebró la victoria en el Camp Nou que permite a su equipo mantenerse como líder de la Primera división con 82 puntos (nueve más que el Real Madrid) cuando faltan seis jornadas.

"Hay que ir partido a partido y ojalá podamos cerrar La Liga cuanto antes", concluyó Pedri, jugador de 23 años que fue capitán en esta fecha.