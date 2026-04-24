Confirmado: Lamine Yamal se pierde el resto de la temporada... ¿y el Mundial?

Héctor Cantú

Los peores temores del FC Barcelona se han hecho realidad luego de conocer los alcances de la lesión de Lamine Yamal.

Lamine Yamal se lesionó al ejecutar el penal que a la postre le dieron el triunfo al equipo catalán por la mínima diferencia ante el Celta de Vigo.

Horas después, el cuerpo médico realizó las pruebas pertinentes al jugador y se confirmó una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que no podrá volver a ver actividad en lo que resta de la temporada.

Lamine Yamal arrasa en el mercado de los Sub-23

Lamine Yamal se perderá así el clásico ante el Real Madrid, partido donde el Barcelona podría convertirse en campeón de forma matemática, además de los duelos ante Getafe, Osasuna, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

Lamine Yamal 'se rompió' tras marcar su décimo penal

El tiempo de recuperación para estas lesiones puede llegar a ser hasta de 8 semanas, dependiendo de la gravedad de la misma, por lo que se espera que Yamal pueda recuperarse a tiempo para jugar con España el Mundial.