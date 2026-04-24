Publicación: jueves 23 de abril de 2026

Héctor Cantú

Confirmado: Lamine Yamal se pierde el resto de la temporada... ¿y el Mundial?

Los peores temores del equipo culé se hicieron realidad con su estrella juvenil

Los peores temores del FC Barcelona se han hecho realidad luego de conocer los alcances de la lesión de Lamine Yamal.

Lamine Yamal se lesionó al ejecutar el penal que a la postre le dieron el triunfo al equipo catalán por la mínima diferencia ante el Celta de Vigo.

Horas después, el cuerpo médico realizó las pruebas pertinentes al jugador y se confirmó una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que no podrá volver a ver actividad en lo que resta de la temporada.

Lamine Yamal arrasa en el mercado de los Sub-23

El Observatorio del Futbol CIES anunció a los jugadores menores de 23 años que más han aumentado su valor en el mercado en la presente temporada.
10. Warren Zaïre-Emery, PSG: 18.1 años, incrementó su valor 45 MDE
9. João Pedro, Brighton: 22.5 años, incrementó su valor 48 MDE
8. Kobbie Mainoo, Manchester United: 19 años, incrementó su valor 50 MDE
7. Jérémy Doku, Manchester City: 21.9 años, incrementó su valor 53 MDE
6. Endrick, Palmeiras: 17.7 años, incrementó su valor 54 MDE
5. Jorrel Hato, Ajax: 18.1 años, incrementó su valor 63 MDE
4. Cole Palmer, Palmer: 21.9 años, incrementó su valor 70 MDE
3. Sávio Moreira, Girona: 20 años, incrementó su valor 70 MDE
2. João Neves, Benfica: 19.5 años, incrementó su valor 73 MDE
1. Lamine Yamal, Barcelona: 16.7 años, incrementó su valor 134 MDE

Lamine Yamal se perderá así el clásico ante el Real Madrid, partido donde el Barcelona podría convertirse en campeón de forma matemática, además de los duelos ante Getafe, Osasuna, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

Lamine Yamal 'se rompió' tras marcar su décimo penal

El tiempo de recuperación para estas lesiones puede llegar a ser hasta de 8 semanas, dependiendo de la gravedad de la misma, por lo que se espera que Yamal pueda recuperarse a tiempo para jugar con España el Mundial.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS