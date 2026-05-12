Hansi Flick ha renovado para ganar la Champions League

EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes que renovará con el club azulgrana hasta 2028, con un año más opcional, y se mostró agradecido a la entidad por la confianza que le está dando.



"Estoy muy agradecido al club por poder entrenar hasta 2028. El club tendrá el derecho de pararlo, yo también. Ya se hablará de ese año opcional. En los últimos días, me ha quedado claro que estoy en el lugar adecuado. Ahora hay que trabajar más duro, alcanzar el mejor nivel y conseguir títulos. Todos tienen ese sueño de ganar la 'Champions' y lo volveremos a intentar", aseguró. El Barcelonismo, desborado en las calles para celebrar el campeonato

El técnico alemán hizo estas declaraciones en la previa del partido de LaLiga frente al Alavés, después de que el lunes varias informaciones avanzaran que había llegado a un acuerdo verbal para renovar con la entidad catalana, que todavía no lo ha hecho oficial.



La comparecencia ha tenido lugar un día después de la rúa por las calles de Barcelona para celebrar el título que el primer equipo azulgrana ganó el pasado domingo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.



Flick agradeció el apoyo de la afición durante las celebraciones -"fue muy emotivo ver lágrimas en los ojos de la gente", ha destacado- y, al ser preguntado qué le pareció que durante la rúa Lamine Yamal ondeara una bandera de Palestina, ha respondido: "Son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo… es su decisión. Tiene 18 años".

Tras la conquista del título, Flick ha recordado que tienen el objetivo de "sumar los 100 puntos", algo que solo se ha conseguido una vez en la historia del club, en la temporada 2012-13, con Tito Vilanova de entrenador.



"Para ello, hay que ganar los tres partidos que quedan y jugar bien", ha afirmado Flick, quien ha afirmado que no ha hablado con sus jugadores sobre los premios Zamora, por el que pugna el portero Joan Garcia, y Zarra, que puede ganar Ferran Torres como mejor goleador español de la temporada. En este sentido, ha puntualizado que "lo importante" es el equipo.