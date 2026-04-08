Hansi Flick: éxtasis por Lamine Yamal y fuego directo contra el arbitraje

Héctor Cantú

Hansi Flick no ha dejado pasar la oportunidad de criticar el trabajo arbitral del juez István Kovács de Rumania, encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego en un partido de altísima demanda.

Para el entrenador hay errores garrafales del cuerpo arbitral que terminaron por perjudicar al Barcelona: Una roja cuestionable a Pau Cubarsí, disparidad a la hora de mostrar las tarjetas amarillas y sobre todo un error infantil y grosero que debió ser sancionado con amarilla, expulsión para el arquero del Atlético de Madrid y penal a favor del Barcelona.

Poesía pura el gol de Julián Álvarez para desarmar al Barcelona

“Es normal cometer algunos errores, pero no entiendo este tipo de situaciones. Entonces, ¿para qué está el VAR?. Debería haber sido penalti, segunda amarilla y roja. Es realmente increíble”, expresó el estratega luego de que no se marcara la mano en un saque de puerta donde el defensor Pubil tomó la pelota con la mano del arco luego del pase del arquero Musso.

Sobre el tema de Lamin Yamal, Hansi Flick se desvivió en elogios al joven futbolista, quien tiró del carro durante todo el partido y generó opciones de gol y jugadas espectaculares.

🔊 Flick: “We will fight and give everything. This isn’t over. The semifinal may seem far away, but we have a chance, and we will fight for it.” — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2026

“Esta es la versión que buscamos de Lamine. Con el resultado es normal que esté desilusionado, pero hizo un partido fantástico, y lo dije ayer, tiene apenas 18 años. Para mí, hizo un partido fantástico y lo tenemos que apoyar. Estoy seguro que puede llegar a ser uno de los mejores del mundo”, detalló.

Sobre el resultado, Hansi Flick aseguró que es un trago amargo, pero confía en que su equipo podrá remontar el marcador, pues tiene la calidad y jugadores que pueden decidirlo al final.