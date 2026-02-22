Hansi Flick, feliz por recuperar el liderato en el futbol de España

EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este domingo, tras ganar el Levante (3-0) y recuperar el liderato de LaLiga EA Sports, que el conjunto azulgrana dio una "buena respuesta" después de encadenar dos derrotas consecutivas e incidió en que "este es el camino" a seguir.



"Después de dos derrotas grandes, especialmente ante el Atlético de Madrid, hoy dimos una buena respuesta. Eso es lo que quiero ver, que todo lo que hablamos y analizamos durante la semana se traduzca en una reacción sobre el campo. Este es el camino", afirmó el técnico alemán en la sala de prensa del Spotify Camp Nou. El Barcelona presenta a Hansi Flick como su nuevo timonel

El preparador del conjunto azulgrana destacó la importancia de aprovechar la oportunidad de recuperar el liderato tras el tropiezo del Real Madrid en Pamplona. Aunque reconoció que el partido de su equipo "no fue perfecto", subrayó que logró "lo que tocaba", sumar tres puntos y mantener la portería a cero.



Flick también elogió el rendimiento del lateral Joao Cancelo, titular y autor de una asistencia. El técnico señaló que el lateral portugués mostró "sus fortalezas" y recordó que su incorporación respondió precisamente a la necesidad de contar con un futbolista capaz de ayudarles "mucho" en partidos ante "bloques bajos" como el de este domingo.



"Quien juega tiene que merecerlo. Eso es lo que queremos ver de nuestros jugadores. Todos deben entrenar bien y demostrar que están preparados. Es la manera de que el equipo mejore", añadió el preparador germano.

Por último, subrayó la importancia de Marc Bernal, autor de su segundo gol con la camiseta azulgrana, "para el futuro del club".



El centrocampista catalán, explicó, aportó "estructura" al equipo, ya que sin balón sabe "siempre" dónde debe estar, y se mostró convencido de que, si las lesiones le respetan, tendrá "un futuro brillante"