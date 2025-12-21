Hansi Flick, feliz por el desempeño del Barcelona

EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, destacó tras la victoria ante el Villarreal (0-2) que fue "excelente la calidad, mentalidad y actitud" que mostraron sus jugadores para superar a un rival complicado.



“Estoy feliz por los jugadores, sobre todo los tres puntos, que son muy importantes ante un equipo realmente bueno, me gusta cómo juegan al fútbol, el equipo que son, con jugadores muy rápidos, pero estoy contento por el comportamiento de mis jugadores. Ademas, con portería a cero”, dijo en rueda de prensa. Entrada 'criminal' sobre Lamine Yamal en La Cerámica

El técnico del Barcelona, que encadena ocho victorias seguidas, expresó que esa mentalidad y actitud es la que ve en los entrenamientos, que para él es lo más importantes. “Las cosas que veo en el día a día, se ven luego en el campo”, apuntó.



“La defensa del partido hoy no era fácil, los jugadores estaban cansados, necesitan descansar y vacaciones. Pero la actitud y la mentalidad del equipo es muy buena, me gusta verlos a todos juntos”, expresó.



En ese sentido, Flick valoró al equipo de Marcelino: “Es un oponente muy duro, tiene una estructura clara, con pelota tienen muchos automatismos y tiene jugadores muy rápidos. Pero estamos solo focalizados en nosotros. Es muy bueno acabar el año así para celebrar las Navidades y volver con mucha energía”.



Preguntado sobre si es necesario fichar un defensa ante la baja de Ronald Araújo y la reciente lesión grave de Andreas Christensen, dijo: “Lo hablaré con Deco probablemente mañana, no hoy. Lo importante es que Andreas vuelva bien, tenemos que apoyarle porque estaba en un buen momento, jugó muy bien en Copa y completa muy buenos entrenamientos. Le deseo lo mejor y que pueda volver pronto”.

Sobre Koundé, señaló que su lesión no cree que sea importante y respecto a los pitos a Lamine Yamal apuntó que la roja es clara (de Renato Veiga por una falta sobre el extremo). “A partir de ahí se focalizaron en Lamine, él marcó el segundo gol, así que es la mejor respuesta”, subrayó.



A la pregunta de si el guardameta Joan García debería ir a la selección española, respondió: "No es mi trabajo. Estoy contento de tenerlo".



"Es un jugador importante para nosotros. Pero todo el equipo intenta defender y ayudar. Trabajamos como equipo. El bloque está cansado y los pases no han sido ajustados", añadió.