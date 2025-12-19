Villarreal ve "difícil" pelear por La Liga con Barcelona y Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Marcelino García Toral, entrenador de Villarreal, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que en el fútbol actual un club como la entidad castellonense puede “estar cerca” de Real Madrid o Barcelona, pero precisó que es “difícil disputarle el título de Liga”.

❝El FC Barcelona es un equipo que te exige un gran esfuerzo físico constante y con gran capacidad goleadora. Debemos encontrar nuestro mejor nivel y competir❞



— @Marcelino 🎙️ pic.twitter.com/QNrCnZvNs3 — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 19, 2025

Villarreal es tercero en la Lliga española, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. Con dos partidos jugados menos que estos, por lo que si vence a los azulgrana este fin de semana, podría incluso optar al liderato.

“Ojalá aguantemos ahí lo máximo posible. Es nuestra intención. Ahora estamos cerca de Navidad, en casi la mitad de la competición, y estoy orgulloso del equipo”, dijo el asturiano, que calificó el encuentro ante un “equipazo” como el Barcelona.

“Todos los equipos pasan por malas rachas. Ahora contra el Barça tenemos un partido complicadísimo, en el que queremos competir de la mejor manera posible”, insistió el asturiano, que recordó que el líder exige a sus rivales “un esfuerzo físico constante”.