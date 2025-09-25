Hansi Flick feliz de conseguir otro triunfo sin Lamine Yamal

Redacción FOX Deportes

Barcelona se impuso 1-3 al Real Oviedo en la Jornada 6 de La Liga, dejando en claro que tiene suficientes argumentos para ganar a pesar de la ausencia de Lamine Yamal.

El delantero culé sufre una pubalgia desde el 13 de septiembre, por lo que se ha perdido los duelos ante Valencia, Getafe y Real Oviedo, en la Liga, y Newcastle, en la Champions League.

A pesar de ello, el equipo ha mostrado buena cara y ha dejado cuatro victorias al hilo, con 14 goles de por medio; sobre el triunfo más reciente, Hansi Flick aseguró que eso “demuestra el nivel del equipo”.

Sobre el regreso del adolescente reveló que “está cerca” aunque no se aventuró a dar una fecha exacta.

Este fin de semana Barcelona se medirá a la Real Sociedad en el torneo local, mientras que el próximo miércoles 1 de octubre reciben al PSG en la Champions.