Hansi Flick se compromete a ayudar a Gavi para que recupere su nivel

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, señaló que desde el club van a "ayudar y apoyar" a Pablo Páez Gavira 'Gavi', que este martes fue sometido a una artroscopia en la rodilla que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses, "para que recupere su nivel".

"Su actitud, corazón y mentalidad es de máximo nivel desde luego. Ahora toca ser disciplinado, recuperarse, hacer lo que toca cada día y nosotros le vamos a ayudar. Él sabe que es duro, pero si alguien puede hacerlo, yo creo que ese es Gavi", ha declarado el técnico alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la víspera de la sexta jornada de Liga, en la que el Barça visita al recién ascendido Real Oviedo (21:30 CET).

En esta línea, Flick ha subrayado que se debe ir "paso a paso" debido a que Gavi tiene 21 años y "una larga carrera por delante", y ha destacado que tras una llamada mantenida esta mañana del miércoles lo vio con "una buena mentalidad" y el deseo de "volver y recuperarse".

Flick y la motivación de Lamine para ganar el 'Balón de oro'

El técnico también se ha referido al atacante Lamine Yamal, segundo en la votación del Balón de Oro por detrás del delantero del París Saint-Germain, Ousmane Dembelé.

Flick ha señalado que no ganarlo a sus 18 años "es una motivación para los próximos años" y ha apuntado que su regreso, tras ejercitarse en solitario por unas molestias que arrastra en el pubis desde principios de septiembre, podría producirse "muy pronto".

"No solo es él, todos los jugadores. Tenemos que gestionarlo bien. Me centro en el equipo que tenemos, los jugadores que están disponibles. Es importante que todos los jugadores noten la confianza que tengo en todos ellos", ha añadido.

Respecto a Pedri y su discutida undécima posición en el Balón de Oro, Flick ha destacado que su nivel es "increíble" y ha valorado que el reconocimiento de figuras como el excentrocampista inglés del Manchester United Paul Scholes "significa mucho", aunque ha evitado entrar en debates.

Por último, sobre la evolución de las obras del nuevo Spotify Camp Nou, Flick ha señalado que "de momento" no ha tenido tiempo de ir a verlo, pero ha descartado que la incertidumbre sobre su regreso, hasta que el Ayuntamiento de Barcelona emita la licencia de primera ocupación, afecte al rendimiento del equipo.