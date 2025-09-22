Se confirmaron las malas noticias y Barcelona perderá a Gavi

Redacción FOX Deportes

Gavi no pudo esquivar el quirófano y se someterá este martes a una artroscopia para corregir la lesión radial que padece en el menisco interno de la rodilla derecha, según anunció Barcelona este lunes.

🚨𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (𝐆𝐚𝐯𝐢) se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.



Las conclusiones… pic.twitter.com/oKLyeLwCee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

Así lo determinaron los servicios médicos del club después de que el jugador efectuara este domingo "intensas pruebas de estrés deportivo" tras finalizar el tratamiento conservador que realizó en las últimas semanas para superar dicha dolencia.

"Con tal de garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá mañana a una revisión artroscópica por parte del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club", reza el comunicado del club azulgrana.

Los servicios médicos del club le aconsejaron que realizara primero un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.