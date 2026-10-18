Goleada del Real Madrid antes de El Clásico

Héctor Cantú

El Real Madrid está listo para enfrentar al Barcelona en la primera edición de El Clásico de la temporada 2026, luego de vencer por goleada, 4-1, al Sevilla en su partido previo.

El equipo de José Mourinho no tuvo contratiempo alguno para vencer al cuadro hispalense, que poco pudo hacer ante otra gran noche de Kylian Mbappé, quien se despachó con un doblete.

? Claro codazo de Güler sobre Peque que se salda con amarilla para Huijsen y Félix.



⚪️ 0⃣​-0⃣​ ❤️ (24') #RealMadridSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

Arda Güler fue el encargado de inaugurar la fiesta de goles con un disparo de larga distancia que se anidó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Vlachodimos.

A partir de ese momento, el Real Madrid fue amo y señor del encuentro. Kylian Mbappé apareció al minuto 37 con un disparo cruzado para regresar a la racha goleadora luego de dos partidos de ausencia.

En la segunda mitad, el delantero francés aumentó la diferencia desde el manchón penal para conseguir su tercer doblete de la temporada.

A diez minutos del final, Manu Bueno logró recortar distancias ante un Santiago Bernabéu que volvió a disfrutar por todo lo alto con el equipo blanco antes de su viaje a la Ciudad Condal.

Kylian Mbappé está de vuelta; doblete ante el Sevilla en la semana crucial

No obstante, dos minutos más tarde apareció Yan Diomandé para poner cifras definitivas al encuentro con un disparo de larga distancia.

Los tres puntos y el buen funcionamiento del Real Madrid dejan al equipo en una buena posición anímica antes de enfrentar al RB Leipzig en partido a media semana en la Champions League y al Barcelona, líder de la competición ante quien intentará sumar unidades para volver a meterse a la competencia por el título de La Liga.