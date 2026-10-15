La Roma se olvida del Real Madrid y se reafirma en la Serie A

Enrique Gómez

A menos que seas el Real Madrid, no es fácil hacerle goles a la Roma…

Mucho menos para un Genoa que tiene una de las peores ofensivas de la Serie A y que se aseguró pasar al menos una semana más en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

El equipo que capitanea Johan Vásquez logró mantener el cero contra el sublíder actual del futbol italiano durante los primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo colapsó y firmó su quinta derrota de la temporada.

Victoria 2-0 de la Roma sobre el equipo genovés, en la séptima fecha de la Serie A.

El equipo de Gian Piero Gasperini supo mantener la concentración y digerir a tiempo la dolorosa derrota sufrida ante el Real Madrid en la segunda jornada de la Champions League, compromiso donde iba ganando 3-1 después de los 80 minutos y que lo perdió 4-3 en el mismo tiempo reglamentario.

Así fueron los goles de este partido en el Estadio Olímpico de Roma:

· 1-0 (50’): Con todos metidos en el área, Santiago Castro cuchareó el balón hacia la red

· 2-0 (68’): Un tiro que se convirtió en diagonal encontró a Emanuele Lulli a segundo poste

El mexicano Johan Vásquez, quien se vio bien sobre todo en el primer tiempo, fungió como defensa central por izquierda en la línea de tres que planteó Danielle de Rossi y tuvo una calificación de 5.8 según Google y de 6.1 de acuerdo con Soccerway. El zaguero de 27 años jugó los 90' (como es costumbre) y recibió su cuarta tarjeta amarilla de la temporada al 51’.

La Roma solo ha recibido tres goles en la Serie A, es decir, encajó las mismas anotaciones en siete minutos por parte del Real Madrid que en siete partidos del campeonato italiano.

‘La Loba’ es segunda de la Serie A con 17 puntos, mientras que el Genoa también es segundo, pero de abajo hacia arriba de la tabla, con cuatro puntos.