Voltereta del Real Madrid en 7 minutos y nuevo ridículo de la Roma en Champions League

Héctor Cantú

El Real Madrid ha encontrado un auténtico tanque de oxígeno con una victoria inverosímil en la que logró dar vuelta a un 3-1 en contra, para ganar el partido por 4-3 en los minutos finales.

El equipo italiano volvió a anotarse un ridículo en la Champions League tras cometer errores fundamentales en los minutos finales que permitieron tres goles en siete minutos.

Aunque la Roma terminó con una sequía de 18 años sin marcarle al Real Madrid en la Champions League, las desatenciones defensivas y su repliegue en los minutos finales terminaron por hundir a un equipo que había firmado un primer tiempo notable.

Marten de Roon abrió el marcador para la ‘Loba’ al minuto 20, después de dos aproximaciones en las que Thibaut Courtois tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su portería.

Un disparo de larga distancia, ligeramente desviado, terminó en el fondo de las redes y desató la euforia en el Estadio Olímpico de Roma.

Cinco minutos después, Kylian Mbappé devolvió la tranquilidad al conjunto español con el gol del empate. No obstante, el Real Madrid no pudo imponer su juego, pese a los resultados conseguidos en La Liga.

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Entonces apareció Donyell Malen, quien necesitó apenas siete minutos para marcar un doblete y encaminar la victoria del conjunto italiano.

El primero llegó después de un error de Vinícius Júnior, quien antes del encuentro había sido informado de una suspensión de cuatro partidos en La Liga. Un 'taquito' innecesario terminó regalando el balón al equipo de casa que capitalizó un contragolpe certero.

El segundo tanto llegó tras una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR ante un posible fuera de lugar. Malen definió con precisión en un mano a mano frente a Courtois para establecer el 3-1 definitivo.

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Los cambios ofensivos permitieron que el Real Madrid mejorara su funcionamiento en ataque. Incluso, Mbappé volvió a enviar el balón a las redes, pero su anotación fue anulada por fuera de lugar.

A ocho minutos del final comenzó la reacción del conjunto español. Carlos Espí aprovechó un mal rechace del portero Pierluigi Gollini para recortar distancias y devolverle la esperanza a los ‘Merengues’.

Dos minutos después, el Real Madrid aprovechó una nueva desatención defensiva de la Roma para igualar el marcador. Endrick apareció dentro del área y conectó un cabezazo tras un tiro de esquina para conseguir El 3-3 que ya dejaba un sabor a derrota en los italianos.

Con la moral en el suelo, La Roma se perdió en el campo. Esta condición la volvió a aprovechar el equipo merengue en un nuevo tiro de esquina para que Antonio Rüdiger apareciera dentro del área y diera vuelta al tanteador.

La Roma perdió así el invicto como local en una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente, mientras que el Real Madrid consiguió una victoria que nutre de positivismo y confianza de cara a los partidos que vienen en el futuro inmediato.