Gavi ya tiene fecha de regreso

Redacción FOX Deportes

Barcelona afronta una agenda sumamente complicada con la Champions League y La Liga aún en disputa, pero por fortuna recuperará a Gavi.

Hansi Flick dio la buena noticia sobre el canterano en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic de Bilbao:

“Viajará con nosotros, está en entrenando con nosotros, pero aún no está para jugar. Quizá después del próximo parón. Veremos”.

De esta manera, los ‘Blaugranas’ podrían contar con Gavi para el duelo ante el Atlético de Madrid, del 5 de abril, o bien para los cuartos de final de la Champions, en caso de que superen al Newcastle en octavos.

El mediocampista ha estado fuera del terreno de juego desde septiembre de 2025 debido a una rotura del menisco interno en la rodilla derecha que lo llevó a pasar por el quirófano.