Gareth Bale le dice 'no' al Getafe

Gareth Bale rompió el silencio y también las ilusiones de la afición del Getafe, tras confirmar que no jugará con los ‘Azulones’.

El presidente del cuadro español aseguró en días pasados que se había comunicado con el agente del delantero para hablar sobre su posible llegada.

Sin embargo, el propio Bale ha dejado las cosas claras. En conferencia de prensa previa al duelo ante Bélgica de la Nations League, aseguró:

“Solo quiero jugar para ir a la Copa del Mundo, como dijo el entrenador, idealmente quiere que todos estemos jugando. Ojalá pueda disfrutar de mis vacaciones y después ver dónde jugaré y qué haré (…) no, no he decidido dónde jugaré, pero no iré a Getafe, eso es seguro”.

En la temporada que concluyó, los ‘Azulones’ terminaron en el lugar 15 de la tabla general con 39 unidades, salvando la categoría por un punto.

Por su parte, Bale se despidió del Real Madrid tras ocho temporadas defendiendo la camiseta ‘Merengue.