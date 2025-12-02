Redacción FOX Deportes
Frenkie de Jong se pierde el partido contra Atlético de Madrid
El neerlandés no fue convocado por Hansi Flick.
Hansi Flick tiene una baja de último momento para enfrentar al Atlético de Madrid, se trata de Frenkie de Jong.
El neerlandés padece un “proceso febril”, según confirmó el Barcelona, por lo que no fue convocado por el técnico.
De Jong es una de las piezas más importantes del club en el mediocampo, pues ha disputado 10 de las 14 jornadas de La Liga, así como las cinco fechas de la Champions League.
Desde la lesión de Pedri en octubre pasado, el neerlandés se ha encargado de dirigir y orquestar la media cancha del equipo.
