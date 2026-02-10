Franco Mastantuono volvió, ¿pero dónde está Kylian Mbappé?

Redacción FOX Deportes

Franco Mastantuono regresó a los entrenamientos y pone la mira para el partido de La Liga contra la Real Soecidad.

El argentino superó su dolencia por un golpe en el muslo y completó la segunda sesión de entrenamiento, algo de lo que no puede presumir Kylian Mbappé, quien se ausentó por precaución.

El referente francés completó una sesión fuera del grupo, la cual incluyó gimnasio y trabajo de fisioterapia completó una sesión fuera del grupo Mbappé. El atacante, autor de 38 goles esta temporada, recibió descanso por orden del técnico Álvaro Arbeloa, aprovechando que no hay partidos a media semana.

De acuerdo con la agencia EFE, Mastantuono deja atrás el golpe sufrido ante el Valencia el pasado domingo y, mejorado de la dolencia que tenía en el muslo izquierdo, trabajó con normalidad en la dinámica de grupo en una sesión en la que Arbeloa rebajó la intensidad tras la paliza física del martes.

Los que sí causarán baja por lesión para el próxomo duelo son Éder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham.

En lo que respecta a Mastantuono, el extremo argentino de 18 años espera mejorar su contribución al equipo, donde hasta ahora suma tres goles (solo uno en La Liga) y una asistencia en 24 partidos disputados.