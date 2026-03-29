Franco Mastantuono podría salir del Real Madrid este verano

Héctor Cantú

El Real Madrid está considerando seriamente la posibilidad de que el delantero argentino, Franco Mastantuono, no continúe más en la plantilla para la próxima temporada.

Los registros del juvenil sudamericano son bajos y los minutos de juego también, por lo que la entidad merengue estaría pensando en prestarlo para que tenga más minutos de juego y desarrolle mejor sus capacidades futbolísticas.

En el pasado reciente, el Real Madrid ya hizo un trabajo similar con el brasileño Endrick, quien fue prestado al Lyon del futbol francés y donde, desde que desembarcó, se ha convertido en un referente a la ofensiva.

Entre los posibles clubes a los que podría llegar Franco se encuentran el Benfica, y el Tottenham Hotspur, dos entidades importantes a nivel mundial en las que Mastantuono sería un inamovible.

Así fue el primer gol de Franco Mastantuono en la Champions League

En la presente campaña y luego de dejar a River Plate, Franco apenas ha visto minutos en 27 encuentros, 16 de ellos en la liga.

Hasta el momento, su producción de goles está estancada en tres anotaciones, una en Copa del Rey, otra en la Champions League y una más en La Liga.