Franco Mastantuono: "No soy Messi ni la peor compra del Real Madrid"

Héctor Cantú

El argentino Franco Mastantuono, autor de un gol en la Liga de Campeones de los seis que endosó el Real Madrid al Mónaco, celebró la aparición de su mejor versión y aseguró que no olvida la crítica que ha recibido pero ni se cree Leo Messi "ni la peor compra" de la temporada del club blanco.



"Desde que soy chico se habla de mi parte futbolística, se pudo decir que era el nuevo Messi y a la vez un desastre, la peor compra del Real Madrid. Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid, trabajo por mi mejor versión que la puedo tener", dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu. Así fue el primer gol de Franco Mastantuono en la Champions League

"Estoy contento, venía trabajando mucho para que se diese este partido. El Real Madrid es un club muy exigente, donde siempee hay que dar lo mejor. También escuché críticas que no las olvidó, que me hacen mejorar y más fuerte. Hoy me pude soltar un poco más y mostrar la versión que quiero que vea el Real Madrid", añadió.



En su balance de los primeros meses, reconoció Mastantuono que necesitaba un tiempo de adaptación a un nuevo país y un nuevo club. "Me sentía preparado pero era un nueva vida y eso lleva una adaptación estando muy lejos de mi familia. Nunca tuve un momento malo, he sido una persona alegre que quiere mejorar y es lo que me va a llevar a la versión que quiero", aseguró.

Sobre el partido, el argentino destacó la mejoría del Real Madrid para golear 6-1 al Mónaco. "La personalidad del equipo marcó el partido. Ya veníamos pensando como equipo cambiar la dinámica, no veníamos de buenos resultados y la personalidad ha hecho que conectemos con la gente. Hemos dado una versión que se puede mejorar pero que nos puede llevar a grandes cosas".



Por último, defendió a su compañero Jude Bellingham. "Jude es fuerte pero hay cosas que se dicen que son fuertes. Es una persona que de las 9:30 de la mañana a las 6 de la tarde esta en Valdebebas. Es feo que toquen tu ego porque trabaja sin parar".