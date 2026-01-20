Franco Mastantuono recibe una oportunidad más

EFE

Álvaro Arbeloa apuesta para su estreno en la Liga de Campeones como técnico del Real Madrid por los dos jugadores que revolucionaron con su entrada el partido ante el Levante en LaLiga, Arda Güler y Franco Mastantuono, novedades en el once titular ante el Mónaco, en el que Eduardo Camavinga pasa al lateral izqueirdo.

Sin Álvaro Carreras, sancionado, Arbeloa sorprende con el movimiento de Camavinga al lateral izquierdo en lugar de Fran García, que es suplente. Los laterales del Real Madrid los ocupan dos centrocampistas, con el uruguayo Fede Valverde en el derecho.

El francés Kylian Mbappé repite como titular, dejando atrás las molestias en la rodilla izquierda que han marcado su inicio de año, y el brasileño Vinícius Junior es indiscutible para el nuevo técnico madridista, y se reencuentra con la afición del Santiago Bernabéu tras ser silbado todo el partido el sábado frente al Levante.

El Real Madrid inicia el partido con Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.