El madridismo estalla contra Franco Mastantuono

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid es un auténtico polvorín luego de la estrepitosa eliminación en los octavos de final a manos del Albacete que se impuso en tiempo regular por 3-2.

La afición merengue ha estallado en críticas al recién llegado Álvaro Arbeloa por sus decisiones tácticas, pero sobre todo, se ha lanzado contra los futbolistas del Real Madrid, en especial contra el argentino Franco Mastantuono.

El ex de River Plate llegó con bombo y platillo a la capital española para enrolarse con el equipo de la ciudad que pagó más de 60 millones de euros por él. Pero con el pasar de los partidos, aquel chico regateador y de pegada infalible se fue diluyendo en el ostracismo.

El Argentino de 18 años, que llegó a ser considerado como la antítesis de Lamine Yamal ha comido banca en la mayor parte de los encuentros. En La Liga solo ha disputado 11 partidos, 7 de los cuales arrancó como titular.

En los poco más de 570 minutos de juego que ha acumulado, Franco solo ha marcado en una ocasión y hasta el momento no ha podido colaborar con pases para gol.

Acumula un 5 por ciento de efectividad en los tiros realizados al arco contrario y se ha ‘comido’ tres opciones claras de gol.

Lo peor es que esa faceta de jugador regateador ha desaparecido. ‘Masta’ apenas ha completado el 39 por ciento de sus regates intentados y en total ha promediado 9 pérdidas de balón por encuentro.

Ciertamente, los números que acumula Franco en la temporada no son, ni de cerca, lo que se espera por un jugador con un valor de mercado de más de 45 millones de euros.

Arbeloa apostó por él para el partido de Copa y a pesar de que marcó uno de los dos goles del Real Madrid, sus kilómetros recorridos y los errores cometidos en el campo, tienen al madridismo vuelto contra él.