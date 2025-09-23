Franco Mastantuono buscó su primer gol con Real Madrid hasta que lo encontró

Redacción FOX Deportes

Franco Mastantuono aseguró que está “contento” por el gol que marcó en el triunfo de Real Madrid ante Levante por 1-4 porque es algo que “estaba buscando mucho”. 🤩 Cuando marcas tu primer gol con el Real Madrid 🤩 pic.twitter.com/3yi26S2Vhp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 23, 2025

“Es algo muy lindo compartir mi primer gol con esta camiseta. Lo estaba buscando mucho y al fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando. Estamos encontrando el funcionamiento que queremos. Creo que vamos muy bien, siempre con cosas por mejorar, pero el equipo está sólido”, dijo el argentino en zona mixta.

Pese a que reconoció que buscaba el gol, dijo que estaba tranquilo. “El delantero quiere buscar el gol, pero estaba tranquilo con eso. Lo importante es que el equipo vaya ganando y que cada vez vaya jugando mejor y eso se está logrando, así que esa es mi felicidad”, aseguró.

Mastantuono expresó que tras marcar el gol se acordó de su familia: “Se me viene mí familia a la cabeza, me han marcado mucho, me han apoyado, están en argentina y seguramente están muy contentos. Es para ellos y toda la gente que me acompaña, que las llevo siempre en el corazón”. Además, contó que dos amigos estuvieron en Valencia para ver el partido de la sexta jornada de la Liga.