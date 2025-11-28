Franco Mastantuono volverá con Real Madrid ante Girona

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso actualizó el estado físico del mediocampista argentino Franco Mastantuono, quien ya volverá a entrar en la convocatoria de Real Madrid para el duelo contra Girona tras superar una pubalgia que le hizo sufrir en el campo.

🙌 ¡Preparando el partido ante el @GironaFC!

INSIDE TRAINING → RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2025

“Está mejor. La pubalgia requiere sus frases. Ya ha podido entrenar diez días sin molestias. Estaba sufriendo un poco en el campo y por eso decidimos parar. Ahora está entrenando sin molestias y sin dolor. Es uno más y se tiene que incorporar a la dinámica”, señaló el técnico ‘Merengue’ en rueda de prensa.

Mastantuono que disputó su último partido con el equipo blanco el 1 de noviembre, volverá a ser convocado para la visita del líder al campo de Girona este domigo, correspondiente a la jornada 14 de La Liga.

El argentino se perdió los últimos cuatro partidos de Real Madrid con el que ha disputado 689 minutos en sus primeros meses en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.