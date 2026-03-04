Franco Mastantuono, sancionado con 2 partidos

EFE

El argentino Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) tras ser expulsado "por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro" en el encuentro ante el Getafe.

Mastantuono fue expulsado en el minuto 95 del partido disputado en el Bernabéu el lunes tras dirigirse al árbitro principal, Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta de éste, en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".

De esta forma, no podrá jugar con el equipo blanco este viernes en Balaídos ante el Celta de Vigo ni el sábado 14 en el Santiago Bernabéu contra el Elche, aunque sí estará disponible para el derbi frente el Atlético de Madrid en la Jornada 29.

Álvaro Carreras y Dean Huijsen, también del Real Madrid, tampoco estarán el viernes en Vigo porque deberán cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.