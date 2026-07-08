Redacción FOX Deportes
Fran García viajó a Sevilla para cerrar su fichaje con Real Betis
El lateral dejará al Real Madrid tras tres temporadas y cinco títulos.
Fran García está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Real Betis. El lateral izquierdo viajó a Sevilla para cerrar los últimos detalles de la operación.
El acuerdo contempla un contrato por cuatro temporadas y un pago de 4 millones de euros al Real Madrid, que además conservará el 50% de una futura venta, de acuerdo con AS.
✨ CAMPO DE ESTRELLAS: FRAN GARCÍA ✨— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 27, 2024
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El lateral izquierdo, formado en la cantera 'Merengue', dejará al conjunto madrileño tras disputar 108 partidos, marcar tres goles y conquistar cinco títulos, incluida una Champions League.
No será la primera vez que García deje al Real Madrid. En la temporada 2020/21 estuvo cedido con el Rayo Vallecano y la campaña siguiente los ‘Franjirrojos’ ejecutaron la opción de compra.
Su buen rendimiento con el Rayo Vallecano le abrió las puertas de Valdebebas, donde regresó para la temporada 2023/24.
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