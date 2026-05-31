"Para toda la vida", el lema del Real Betis para su regreso a la Champions League

EFE

El Betis ha puesto en marcha su campaña de socios para la temporada su vuelta a la Champions League que, con el lema de ‘Para toda la vida’, incluye los 19 partidos ligueros en La Cartuja (Sevilla) y los cuatro de la primera fase de la máxima competición continental.

El club bético informó este miércoles de la campaña de abonados para esta su segunda temporada en La Cartuja, en la que el aforo máximo de socios seguirá fijado en 57,000, por lo que el número de altas dependerá de las bajas registradas durante la fase de renovación.

El Betis jugará la Champions League

El club ya mantuvo en el momento del traslado que todas las altas que haya en esta etapa provisional en La Cartuja, un recinto de mayor aforo, no tendrán asiento asegurado a la vuelta al Benito Villamarín, prevista para la temporada 2028/29.

En la temporada de la vuelta a la Champions League 21 años más tarde, el Betis inició este miércoles la fase de renovaciones, que se extenderá hasta el próximo 7 de julio, en un abono que incluye, como novedad, los cuatro duelos europeos de la fase liga de la Champions League que afrontará el equipo del chileno Manuel Pellegrini.

Las citas para formalizar el alta tendrán lugar entre los próximos 20 y 24 de julio, una vez concluidas las fases de renovación y la posterior fase de reagrupación infantil y de cambios de ubicación.