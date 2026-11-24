Redacción FOX Deportes
Fermín López ya conoce su castigo por protestar y no es poca cosa
El Comité de Disciplina dio a conocer la sanción del jugador.
Barcelona tendrá que disputar sus próximos dos partidos sin Fermín López, sancionado por sus protestas al cuarto árbitro durante el encuentro contra Villarreal.
El Comité de Disciplina determinó que el mediocampista cumpla dos encuentros de suspensión, por lo que no podrá jugar ante Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid.
De acuerdo con el acta arbitral, el español se dirigió al cuarto árbitro y le dijo en repetidas ocasiones: “¡No me jodas!”.
Fermín se suma a la lista de bajas del conjunto blaugrana, en la que figuran Andreas Christensen, Xavi Espart, Rodri, Lamine Yamal y Roony Bardghji.
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