EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este domingo, tras ganar al Villarreal (3-2) en el Spotify Camp Nou, que "siempre" tienen "problemas" con el árbitro del encuentro, Alejandro Hernández Hernández, y que "ya esperaba" una actuación con la que no ha terminado satisfecho.



"Siempre tenemos estos problemas con este árbitro, es así. Estoy contento con los árbitros, pero en el pasado y también hoy siempre es lo mismo (con él). Cuando ves ciertas situaciones con Lamine (Yamal) son falta clara (y no las pita). Tenemos que aceptarlo. Si siempre es así, tenemos que jugar mucho mejor, como en la segunda mitad, para ganar los partidos", destacó.

Flick irrumpe en la entrevista de Gerard Martín y confiesa que habían trabajado el remate de cabeza en los entrenamientos ? https://t.co/tGQi6YkamX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2026

El técnico alemán afirmó que no sabe "qué paso o qué dijo" Fermín López, expulsado por sus protestas en el banquillo cuando ya había sido sustituido, pero se mostró crítico con la labor del cuarto árbitro: "Está ahí para ayudar a los árbitros de campo y solo miraba a nuestro banquillo. No podías hablar con él".



Sobre el partido, puso en valor la reacción de su equipo: "No empezamos bien y cometimos dos errores que terminaron en gol. En la primera parte, tras los dos goles, jugamos muy bien tuvimos grandes opciones de marcar, como el penalti (fallado por Lamine Yamal). Estoy contento porque en la segunda mitad jugamos mucho mejor, más estructurados, y merecimos ganar".



Flick elogió la aportación de los laterales Eric Garcia y Joao Cancelo en la remontada: "En el fútbol moderno los laterales son muy importantes, no solo en defensa, sino también en ataque. En la segunda mitad jugaron de forma excelente, ayudaron a los extremos e hicieron un gran trabajo".



El técnico alemán afirmó que el centrocampista Pedro González 'Pedri' jugó "uno de los mejores partidos" que le recuerda, por "cómo controló el centro del campo, gestionó el juego e incrementó el tempo".

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También elogió el rendimiento de Gerard Martín y de Frenkie de Jong, reubicado en defensa, una posición que "no es fácil" para el neerlandés.



El preparador germano destacó no solo el papel de Pedri, sino también de Marc Bernal y de Fermín López, quien "se recuperó del error (que desembocó en el primer gol) y luchó mucho", e hicieron "un gran papel" para suplir la ausencia por lesión de Rodrigo Hernández.



Por último, defendió a Lamine Yamal tras lanzar y fallar un penalti en la primera mitad: "Lamine ha marcado muchos penaltis. Lo han decidido (con Raphinha) en el campo. Quizás tengo que cambiarlo, no estoy seguro, hablaré con ellos sobre cómo manejar esta situación en el futuro, pero ambos son capaces de marcar de penalti".