Redacción FOX Deportes
Barcelona perderá a Fermín López en La Liga por su expulsión ante Villarreal
Fermín marcó y fue expulsado al minuto 74
Fermín López fue expulsado en la victoria de Barcelona sobre Villarreal por repetir "!No me jodas!" reiteradamente al cuarto árbitro cuando se encontraba en el banco de suplentes tras salir de cambio.
El mediocampista, autor del 2-2, había sido sustituido por Dani Olmo y observaba el partido desde el banquillo cuando fue expulsado en el minuto 74.
Según el acta arbitral de Alejandro Hernández Hernández, el centrocampista fue expulsado "por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión: !No me jodas!".
También fue expulsado el ayudante técnico del Villarreal Óscar Díaz González, mientras que Hansi Flick, su ayudante Markus Sorg y Arnau Blanco también fueron amonestados con amarilla. Además Hernández Hernández mostró nueve amarillas más, dos a Pau Navarro por lo que fue expulsado.
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