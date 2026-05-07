Federico Valverde no jugará El Clásico ante el Barcelona

Héctor Cantú

El segundo capitán del Real Madrid, Federico Valverde, ha quedado descartado para ver minutos en el duelo del próximo domingo ante el Barcelona, partido en el que los merengues están obligados a sumar para no darle el título a su acérrimo rival.

Ha sido el cuerpo médico del equipo merengue el que ha determinado dejar fuera de circulación al sudamericano y ponerlo en la lista de no disponibles para el esperado duelo ante el equipo de Hansi Flick.

🚨 EXCLUSIVA de @eduaguirre7 sobre la PELEA TCHOUAMÉNI-VALVERDE.



🗣️ "Los jugadores se encuentran a Fede en el suelo, SANGRANDO y SEMIINCONSCIENTE".



👀 "Se zarandean, FEDE CAE y SE PEGA EN LA FRENTE con UNA MESA". pic.twitter.com/vh2aA7E6hk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Valverde sufrió un corte en la frente luego de golpearse la cabeza durante el enfrentamiento físico que sostuvo este jueves con Aurelién Tchouaméni.

El Chiringuito, programa que se transmite en la señal de Fox Deportes, reporta que Valverde fue encontrado en el vestidor semi inconsciente y con una herida que le provocó un abundante sangrado, por lo que tuvo que ser suturado.

Una vez que Federico llegó a casa, fue revisado por el jefe de los médicos del club, quien tomó la determinación de que Valverde no está en condiciones físicas para poder jugar el próximo domingo.

Gol de antología de Federico Valverde y el Real Madrid sigue con vida

De esta manera, el Real Madrid tendrá que jugar El Clásico sin Ferlan Mendy, Dani Carvajal, Arda Güller, Éder Militao, Rodrygo Goes y ahora Federico Valverde. A esta lista podrían unirse Kylian Mbappé y Thibaut Courtois, quienes serán evaluados en las próximas horas para determinar si están en condiciones de jugar ante el Barcelona.