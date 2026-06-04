Esto pagará el Real Madrid al Benfica por Jose Mourinho

Héctor Cantú

Florentino Pérez lo tiene claro: si gana las elecciones el próximo domingo para mantenerse en la presidencia del Real Madrid, el técnico del equipo será Jose Mourinho.

El Benfica ha confirmado que el equipo blanco ha hecho una oferta económica para hacerse de los servicios del estratega lusitano, quien ha sido el ‘primer destapado’ de Florentino durante su campaña.

A través de un comunicado, el Benfica confirmó a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, que el Real Madrid hará un desembolso de 15 millones de Euros en caso de que Florentino se mantenga en la presidencia.

“La candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado su firme intención de contratar al entrenador José Mourinho en caso de que gane las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026. De darse este caso, la contratación se realizará por un importe de 15.000.000 €, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo vigente”, se lee en el comunicado.

El comunicado se da en medio de la controversia luego de que el Real Madrid publicara un video donde Mourinho aparecía diciendo “sí”.

Luego, el propio entrenador informó que el video estaba hecho con Inteligencia Artificial, poniendo en duda el pacto existente entre el entrenador y el equipo blanco.

El próximo domingo se celebrarán las elecciones por la presidencia del Real Madrid donde compiten Florentino Pérez, con su proyecto de continuidad y Enrique Riqulme, como el lado del cambio.