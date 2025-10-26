Estas son las alineaciones de El Clásico

Héctor Cantú

Barcelona y Real Madrid disputarán la primera edición de El Clásico en la temporada 2025-2026 en el campo del Santiago Bernabéu y los dos técnicos han apostado por un medio campo sólido.

El Real Madrid presenta solo una sorpresa en el terreno de juego, sobre todo en la media cancha, donde Xabi Alonso ha decidido apostar por Eduardo Camavinga, al lado de Aurelien Tchouameni con labores mucho más defensivas. Con oficio ofensivo, ha colocado a Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Arda Güller.

Por su parte, el Barcelona ha tenido que apostar en la lídea defensiva por Eric García en la central, una apuesta complicada ante la ausencia de Íñigo Martínez, quien fue esencial en el ciclo pasado para que el club culé lograra cuatro victorias consecutivas.

Fuera de ese movimiento, Hansi Flick ha mandado a los futbolistas en mejor forma física al terreno de juego, por lo que Raphinha y Robert Lewandowski no estarán en el cuadro inicial

Estas son las alineaciones titulares para El Clásico.

Real Madrid. Portero: Thibaut Courtois; Defensa: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militao y Federico Valverde; Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aureliene Tchouameni, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Arda Güler; Delantero: Kylian Mbappé.

Barcelona. Portero: Wojciech Szczęsny; Defensas: Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Eric García y Jules Koundé; Mediocampistas: Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Delanteros: Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

El Real Madrid quiere terminar con la racha negativa de cuatro derrotas al hilo; el Barcelona a ampliar su dominio contra el acérrimo rival.