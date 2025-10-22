Xabi Alonso se estrenará en El Clásico como técnico, pero ¿cómo le fue como jugador?

Héctor Cantú

Xabi Alonso dirigirá desde la banca del Real Madrid su primera edición de El Clásico el próximo domingo, cuando sus pupilos expongan el liderato que hoy ostentan en el futbol de España.

Alonso sabe perfectamente lo que implica la rivalidad ante el Barcelona y lo importante que es obtener una victoria, sobre todo, después de que los merengues perdieron las cuatro ediciones anteriores de este partido.

Curiosamente, el Barcelona es el rival al que más ocasiones enfrentó durante su carrera como jugador con un total de 30 veces (7 veces con la Real Sociedad, 2 con el Liverpool, 2 con el Bayern Munich y 19 con el Real Madrid)

El balance para Alonso no es del todo positivo pues sufrió un total de 15 derrotas, 10 con la camiseta del Real Madrid.

Y allí, en ese pasado de tristeza, aparece una de las goleadas más dolorosas de El Clásico para el Real Madrid, aquel 5-0 de 2010 cuando el Barcelona vapuleó 5-0 al equipo de la capital española.

Pero en sus recuerdos también hay uno muy bueno, pues el único gol en El Clásico lo hzo vistiendo la camiseta blanca en aquella final de ida la Supercopa de España donde el Real Madrid empató 2-2.

Ahora, Xabi Alonso, con toda la experiencia adquirida, intentará mover sus piezas como estratega merengue para evitar despertar a los fantasmas del pasado que tantas tardes tristes le regalaron.