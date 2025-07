Xabi Alonso, dolido pero con la certeza de que el Real Madrid mejorará

Héctor Cantú

La derrota del Real Madrid a manos del PSG por goleada de 4-0 deja, tristeza y enfado en la plantilla, pero también un cúmulo de aprendizajes para la temporada que recién comenzará.

Para Alonso, el equipo y el plan de juego terminó condicionado por los dos goles tempraneros que recibió el Real Madrid, puntualmente, originados por errores de sus dos defensas centrales.

📺 El @jpedrerol más directo para empezar @elchiringuitotv en MEGA. pic.twitter.com/dMFiHce4DD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 9, 2025

“Era una situación complicada. El PSG es un proyecto hecho con tiempo, empezando. No por querer ir más valiente irá mejor. Vienes de dos golpes duros, te ves por detrás. No nos encontrábamos en el campo. Había que templar.”, detalló el nuevo estyratega merengue.

Pero también, en las derrotas hay espacios para reflexiones profundas, sobre todo, cómo acomodar las piezas necesarias para tener una buena temporada.

“Lo de hoy nos viene bien para saber lo que nos queda para mejorar. El PSG hace cosas bien y a nosotros nos quedan cosas. Estamos en un contexto de competición, prácticamente sin entrenar. Ahora necesitamos un tiempo de parar, pero en cuatro semanas estamos de vuelta”, agregó el otrora estratega del Bayer Leverkusen.

Sobre el número de atacantes, Xabi Alonso aceptó que fue un error colocar tantas piezas ofensivas para intentar ganar el partido.

“Sí, me equivoqué no es lo que esperábamos. Es lo que toca. Hay que aceptarlo. Mañana empieza una etapa de descanso, de refrescar las cabezas, y que nos haga el impacto suficiente para empezar. No lo olvidemos, pero que no nos arrastre demasiado”, agregó el cerebro del banquillo.

El Real Madrid romperá filas y vendrá días donde se den algunas salidas y renovaciones antes de que Xabi Alonso tenga la plantilla definitiva para la temporada 2025-2026.