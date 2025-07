"Necesitamos descanso", Thibaut Courtois, tras la eliminación del Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Ahora que el Real Madrid ha quedado eliminado estrepitosamente, ya puede quejarse de lo larga y cansada que ha sido esta temporada con la inclusión del Mundial de Clubes en el calendario.

De hecho, el portero belga Thibaut Courtois pidió que se aplace la primera jornada de La Liga para su equipo y mandó unas duras palabras para Javier Tebas, presidente de La Liga, a quien le pidió que deje el protagonismo y priorice la salud de los futbolistas.

"Lo de La Liga es siempre igual. Para mí escuchar esos comentarios de un presidente... no he visto a ningún presidente en Inglaterra o Italia hablar así. No puedes pretender dejarnos sin vacaciones. Hemos jugado un Mundial que es un torneo bonito y nadie tiene problemas de jugar tantos partidos pero hay que tener descanso", dijo el arquero luego del 4-0 del Paris Saint-Germain.

El Real Madrid pierde 4-0... y Courtois habla claro. Muy claro 🔊



"A veces, una hostia así te viene bien para seguir corrigiendo y saber que hay mucho trabajo por delante" 💥@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5y3wD3aafw — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 9, 2025

Courtois, cancerbero de 33 años, aseguró que el partido de la primera jornada marcado para el Real Madrid el martes 19 de agosto contra el Osasuna se debe aplazar, pues el equipo 'merengue' está cansado y necesita tiempo libre.

"Para hacer una temporada buena necesitamos descansar, somos el único deporte del mundo con tantos meses de competición. Espero que La Liga cambie el primer partido y empecemos una semana después porque se debe priorizar la salud del futbolista. Puede ser que él no quiera que exista el Mundial de Clubes pero existe y necesitamos descanso. Este señor quiere protagonismo y no he visto a ningún presidente hablar así", manifestó.

Oficialmente, Real Madrid se ha quedado en blanco en esta larga temporada, pues quedó segundo en La Liga, eliminado en la Champions League, derrotado en la Copa del Reyy ahora, echado por goleado en el Mundial.