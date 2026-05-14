En un mar de silbidos para Kylian Mbappé, Real Madrid gana al Real Oviedo

Héctor Cantú

El Real Madrid ha cumplido con el cometido de obtener una victoria en casa en la antepenúltima jornada de la temporada, luego de vencer por 2-0 al ya descendido Real Oviedo.

El encuentro estuvo marcado por la ola de abucheos para Kylian Mbappé, quien, además de regresar a una convocatoria con el equipo merengue, también volvió a ver minutos de juego luego de la lesión que le imposibilitó jugar El Clásico.

😳 ¡Pitos en el Bernabéu para Vinicius y Mbappé! #LALIGAEASPORTS



🔊 Sucedió cuando sonaron sus nombres por megafonía. pic.twitter.com/hnoOLFVtJ0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 14, 2026

Incluso el Real Oviedo estuvo cerca de irse arriba en el marcador, sin embargo, el disparo de Alberto Reina Campos.

El primer gol del encuentro fue cortesía de Gonzalo García con un remate poderoso que se incrustó en las redes.

En la segunda mitad el equipo merengue no mostró una mejor cara, pero Jude Bellingham logró destrabar el encuentro para marcar el segundo y definitivo gol.

Inolvidable resultó la silbatina para Kylian Mbappé en tres momentos diferentes: al ser presentado por el sonido local, en su ingreso al terreno de juego, y en la última jugada del partido donde falló un gol que pudo haber enmarcado la goleada.

La afición del Real Madrid también se volcó en contra de su presidente Florentino Pérez luego de la conferencia de prensa del lunes pasado donde convocó a elecciones tempranas.

Este resultado no tiene mayor trascendencia toda vez que el Barcelona ya se ha consagrado campeón del futbol español.