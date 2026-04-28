En España les encantaría tener de regreso a José Mourinho

EFE

Javier Tebas, presidente de La Liga, dijo que Jose Mourinho "es un 'show', un espectáculo, y eso es bueno para LaLiga", respecto a los rumores que vinculan al entrenador portugués con el Real Madrid.

"Si es lo que decide el Real Madrid y sus dirigentes, será bueno para el Real Madrid. Mourinho es un 'show', un espectáculo, y eso es bueno para LaLiga. Es uno de los grandes entrenadores del mundo y un primer nivel, todo lo que sea primer nivel en nuestra competición a mí me gusta", añadió.

Tebas realizó esas declaraciones después de recoger en nombre de La Liga una placa de oro en la gala anual de la Asociación del Deporte Español (ADESP).

Respecto a la situación de la liga de Primera División, en la que el Barcelona aventaja en 11 puntos al Real Madrid a falta de cinco jornadas, reconoció: "A mí me gustan las ligas que se definen en el último partido. Prefiero que no sea en el 'Clásico', pero parece que las cosas apuntan ahí. No me gusta, son demasiados puntos para un campeonato. Real Madrid y Atlético de Madrid han perdido muchos puntos. No me gustan las ligas a 90 puntos".