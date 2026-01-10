En El Clásico en la Supercopa de España hay más que un título en juego

Oscar Sandoval

Barcelona y Real Madrid acapararán las miradas del mundo futbolístico este domingo cuando disputen la final de la Supercopa de España, será la tercera ocasión en fila que se vean las caras en Arabia Saudita y ambos tienen sed de venganza ante el máximo rival.

🏆 LA SUPERCOPA EN JUEGO 🏆 pic.twitter.com/zRiMZMJCJK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

Barcelona se presentará como actual campeón de la Supercopa de España luego de vencer al equipo blanco la temporada pasada, es el líder de La Liga y tiene una racha de nueve victorias consecutivas, sin embargo, también una herida abierta tras perder el último clásico que podría cicatrizar con una victoria y un nuevo título.

El conjunto ‘Merengue’ llega en medio de dudas y cuestionamientos sobre Xabi Alonso quien necesita ganar para recuperar la confianza en su proyecto, una derrota podría dejar al técnico caminando sobre la cuerda floja, pero un triunfo sería la mejor manera de corregir el camino al iniciar el año.

La Supercopa de España se ha convertido en el punto de inflexión para el ganador que en las últimas tres temporadas también levantó el título de La Liga. El orgullo entrará en juego porque ninguno de los dos equipos puede perder El Clásico de manera consecutiva. Barcelona cayó en liga y Real Madrid en la final pasada, así que tienen que ajustar las cuentas en Arabia Saudita.