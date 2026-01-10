Lamine Yamal podría ser titular en El Clásico de la Supercopa de España

Oscar Sandoval

Lamine Yamal entrenó al parejo de sus compañeros y todo indica que estaría disponible para ser titular en El Clásico de este domingo contra Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Empieza el último entrenamiento antes de la final 💪 pic.twitter.com/tRM313K6iM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2026

Molestias estomacales afectaron al futbolista de Barcelona quien inició la semifinal del torneo contra Athletic en la banca, entró de cambio en la segunda mitad, pero los días han pasado y confirmó su mejoría al realizar la práctica de este sábado con normalidad.

Flick aseguró en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el equipo blanco que “todos los jugadores ahora están listos para ser titulares o suplente” y en específico sobre el ‘10’ confirmó que “está para jugar de inicio”.

El técnico alemán no quiso adelantar su cuadro inicial, pero el diario Sport apunta que Barcelona tendrá un “once de gala inédito para una gran final” con Lamine Yamal incluido, con Frenkie De Jong en el mediocampo y Eric García jugando como central.