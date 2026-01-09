Redacción FOX Deportes
Hans Flick y Xabi Alonso posaron junto al trofeo de la Supercopa de España
Todo está listo para la final entre Barcelona y Real Madrid
Hansi Flick, técnico de Barcelona y Xabi Alonso de Real Madrid, posaron juntos sobre el césped del Alinma Stadium en donde se jugará la final de la Supercopa de España.
Ambos portaron la camiseta de sus respectivos equipos, con un trofeo expuesto de fondo que ambos entrenadores tienen como gran objetivo para este inicio de 2026.
En el caso de Flick, ya lo ganó la pasada temporada y significó su primer título como entrenador del Barcelona; un guión de inicio de proyecto que espera poder replicar Xabi Alonso con Real Madrid.
“Tengo buenas sensaciones respecto a mi equipo y a lo que podemos mostrar, de poder jugar a nuestro mejor nivel”, expresó Flick en rueda de prensa.
Por su parte, Xabi Alonso, aseguró que no sentirá “liberación” si gana el título, a pesar del momento de dudas que atraviesa su proyecto.
“Para mí sería una alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación”, comentó.
