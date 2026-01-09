Hans Flick y Xabi Alonso posaron junto al trofeo de la Supercopa de España

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick, técnico de Barcelona y Xabi Alonso de Real Madrid, posaron juntos sobre el césped del Alinma Stadium en donde se jugará la final de la Supercopa de España.

Ambos portaron la camiseta de sus respectivos equipos, con un trofeo expuesto de fondo que ambos entrenadores tienen como gran objetivo para este inicio de 2026.

🤔 ¿Y cómo se prepara una imagen que va a dar la vuelta al planeta fútbol?



Aquí tenéis el vídeo del 𝗠𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗙.#superSupercopa pic.twitter.com/2ZU4ext4h4 — RFEF (@rfef) January 10, 2026

En el caso de Flick, ya lo ganó la pasada temporada y significó su primer título como entrenador del Barcelona; un guión de inicio de proyecto que espera poder replicar Xabi Alonso con Real Madrid.

“Tengo buenas sensaciones respecto a mi equipo y a lo que podemos mostrar, de poder jugar a nuestro mejor nivel”, expresó Flick en rueda de prensa.

𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 🏆 pic.twitter.com/eolUcfpBbi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2026

Por su parte, Xabi Alonso, aseguró que no sentirá “liberación” si gana el título, a pesar del momento de dudas que atraviesa su proyecto.

“Para mí sería una alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación”, comentó.