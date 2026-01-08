El Barcelona ya no tiene una defensa endeble y los números lo demuestran

Héctor Cantú

El Barcelona parece haber terminado con los problemas defensivos que lo aquejaron la temporada pasada y que arrastraron hasta el primer semestre de esta.

Entre lesiones y falta de calidad, parece que Hansi Flick ha encontrado las herramientas para convertir a su equipo en un arma letal al frente custodiada por una zaga fuerte e inquebrantable.

Así lo demuestran los números, pues el Barcelona, con la victoria de 5-0 sobre el Athletic Club en la Supercopa de España hiló cinco partidos sin recibir gol.

Osasuna, Villarreal y Espanyol de Barcelona en La Liga, además del Guadalajara en la Copa del Rey y el referido equipo bilbaíno fueron incapaces de perforar el arco del guardameta Joan García Pons, quien podría ser considerado para el próximo Mundial gracias a sus buenas actuaciones con el equipo culé.

El Barcelona no hilaba cinco partidos sin goles recibidos desde el 2021 bajo las órdenes de Quique Setién, donde superó al Athletic (1-0),empató con el Sevilla (0-0), y derrotó al Leganés (2-0), Mallorca (4-0) y Real Sociedad (1-0), todos estos partidos en el marco de La Liga.

El último partido en el que el Barcelona recibió gol fue en la UEFA Champions League en la victoria de 2-1 sobre el Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre de 2025, por lo que cumplirá más de un mes con el arco imbatido.

Su racha más reciente de partidos sin recibir gol se remonta hasta el 30 de septiembre de 2014, cuando logró alcanzar siete partidos sin recibir anotación bajo las órdenes de Luis Enrique. En aquella ocasión, el Barcelona se llevó tres títulos en la temporada, La Liga, Champions League y Copa del Rey.